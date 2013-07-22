تراجع العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 5 سنوات
القاهرة 22 يوليو تموز (رويترز) - تراجع العائد على سندات خزانة مصرية لأجل خمس سنوات لكنه ارتفع على سندات لأجل عشر سنوات في مزاد للبنك المركزي اليوم الإثنين بيعت فيه سندات بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات جنيه مصري (428 مليون دولار).
وانخفض متوسط العائد على السندات الخمسية إلى 15.47 في المئة اليوم من 15.55 في المئة في المزاد السابق في الثامن من يوليو تموز بينما بلغ متوسط العائد على السندات العشرية 16.63 في المئة ارتفاعا من 16.57 في المئة في المزاد السابق في الثامن من يونيو حزيران.
وقال البنك المركزي إنه قبل عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه لشراء السندات الخمسية وعروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه لشراء السندات العشرية. وباع البنك كل الكمية التي طرحها.
(الدولار= 7.0023 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.