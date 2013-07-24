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موديز تؤكد تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وتبقي على نظرة مستقبلية سلبية

Wed Jul 24, 2013 1:57pm GMT
 
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سنغافورة 24 يوليو تموز (رويترز) - أكدت موديز لخدمات المستثمرين اليوم الأربعاء تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت موديز إن تأكيدها اليوم يستند إلى اعتبارات منها التحسن الكبير في وضع السيولة في مصر بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار من حكومات السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

كما استندت موديز إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة.

وتقول موديز أن الابقاء على النظرة المستقبلية السلبية يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 