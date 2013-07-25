تراجع عوائد أذون خزانة مصرية للأسبوع الرابع

القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - هبط عوائد أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم الخميس في رابع انخفاض منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

ويعتقد المستثمرون أن الحكومة المؤقتة الجديدة المدعومة من الجيش ستعمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السياسي واجتذاب مزيد من الأموال من الخارج.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما تراجع إلى 13.327 بالمئة من 13.513 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي. وانخفض العائد على الأذون لستة أشهر 1.5 نقطة مئوية منذ الإطاحة بمرسي في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة.

وهبط العائد على أذون خزانة لأجل 364 يوما إلى 13.822 بالمئة من 14.012 بالمئة. وانخفض العائد على الأذون لأجل عام 1.6 نقطة مئوية منذ الإطاحة بمرسي.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 182 يوما بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري (428.5 مليون دولار) وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه وهي الكميات نفسها التي طرحها للبيع.

(الدولار= 7.0016 جنيه مصري)