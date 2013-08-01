تراجع عائد أذون الخزانة المصرية للأسبوع الخامس

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - واصلت عائدات أذون الخزانة المصرية تراجعها في عطاء اليوم الخميس وذلك للأسبوع الخامس على التوالي منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي.

ويقول متعاملون إن المستثمرين يعتقدون أن الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش يمكنها تحقيق الاستقرار السياسي وجذب المزيد من الأموال من الخارج.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما هبط إلى 12.935 بالمئة من 13.327 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي. وانخفض العائد أكثر من 1.9 نقطة مئوية منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة.

ونزل عائد أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.326 بالمئة من 13.822 بالمئة في العطاءالسابق.

وباع البنك المركزي ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وما قيمته أربعة مليارات جنيه من الأذون لأجل 357 يوما وهي المبالغ التي أراد جمعها.