مقدمة 1-تكلفة التأمين على ديون مصر عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

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لندن 15 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعا حادا اليوم الخميس بعد تفجر أعمال عنف في أنحاء البلاد أمس الأربعاء.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين اليوم إنها تعتزم تنظيم مسيرة في القاهرة بعد يوم من حملة أمنية عنيفة على أعضائها خلفت مئات القتلى.

وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.

وبحسب مؤسسة تريد-وب تراجعت سندات دولارية لمصر استحقاق 2020 نحو نقطة واحدة إلى 83.63 لتعطي عائدا فوق تسعة بالمئة. وتقرر غلق سوق الأسهم المصرية اليوم بسبب الاضطرابات.

وقال محللون لدى سوسيته جنرال في مذكرة للعملاء "توقعاتنا نزولية في كل الأصول المصرية رغم محاولة البنك المركزي تحقيق الاستقرار في الجنيه المصري ونتوقع مزيدا من إعادة التسعير في السندات الخارجية المصرية."