مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو بعائد 2.486%

القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو (737 مليون دولار) في مزاد اليوم الاثنين للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. وانخفض متوسط العائد على الأذون المقومة باليورو إلى 2.486 في المئة من 3.882 في المئة في المزاد السابق في 17 يونيو حزيران.