إعادة-الحكومة المصرية توافق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 3.2 مليار دولار

القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة وافقت اليوم الاربعاء على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) لمشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.

وقال وزير المالية احمد جلال إن الحكومة تهدف على الرغم من الإنفاق الجديد الى خفض العجز في الميزانية الى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتى نهاية يونيو حزيران 2014 من 14 في المئة في العام الماضي.