تراجع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما انخفض إلى 12.399 في المئة من 12.446 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي بينما هبط العائد على أذون خزانة لأجل 357 يوما إلى 12.777 في المئة من 12.920 في المئة.