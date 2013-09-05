هبوط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6و12 شهرا

القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن العائد انخفض في مزاد اليوم الخميس على أذون خزانة لأجل ستة أشهر و12 شهرا.

وأضاف البنك أن متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما تراجع إلى 12.203 في المئة من 12.399 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي بينما هبط العائد على أذون لأجل 364 يوما إلى 12.426 في المئة من 12.777 في المئة.