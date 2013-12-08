تراجع عائد أذون الخزانة المصرية بعد خفض الفائدة

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجعت عوائد أذون الخزانة المصرية تراجعا حادا في عطاء اليوم الأحد وباع البنك المركزي كامل القيمة المعروضة وذلك عقب قرار مفاجئ بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إصدار العاشر من ديسمبر كانون الأول تراجع إلى 10.297 بالمئة من 10.624 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي. وبلغ عائد الأذون لأجل 266 يوما 10.790 بالمئة انخفاضا من متوسط بلغ 11.150 بالمئة في عطاء مماثل لأذون لأجل 273 يوما الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي المصري عمد على غير المتوقع إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قائلا إن ما يشغله حاليا هو تعزيز النمو لا احتواء التضخم.