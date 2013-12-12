مصر تصدر أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 1.2 مليار دولار

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيصدر أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية قيمتها 1.2 مليار دولار في 17 ديسمبر كانون الأول بعد يوم من طرح العطاء.