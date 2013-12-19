سوديك المصرية توقع قرضا بقيمة 900 مليون جنيه

القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة سوديك إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه (130.30 مليون دولار) لتمويل مشروع في غرب القاهرة.