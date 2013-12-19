سوديك المصرية توقع قرضا بقيمة 900 مليون جنيه
القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة سوديك إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه (130.30 مليون دولار) لتمويل مشروع في غرب القاهرة.
وقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إنها وقعت الاتفاق مع أربعة بنوك مصرية بقيادة البنك العربي الأفريقي الدولي.
وأضافت "القرض سيوجه لتمويل مشروع سوديك وست بمدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة حيث تستخدم سوديك القرض في سداد القروض والتسهيلات القائمة لتمويل المشروع ... وكذلك تمويل الأعمال المتبقية بالمشروع."
(الدولار = 6.9071 جنيه مصري)
(تغطية صحفية عبد المنعم هيكل - تحرير نادية الجويلي)
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