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فيتش تعدل توقعاتها الائتمانية لمصر إلى مستقرة من سلبية

Fri Jan 3, 2014 5:31pm GMT
 
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3 يناير كانون الثاني (رويترز) - عدلت مؤسسة فيتش اليوم الجمعة توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى مستقرة من سلبية وأرجعت ذلك إلى المساعدات المالية من الكويت والسعودية والامارات.

وأكدت المؤسسة أيضا تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ‭B-‬.

وقالت فيتش إن الحملة الأمنية التي تشنها السلطات على جماعة الاخوان المسلمين والقيود المفروضة على الاحتجاجات هدأت المشهد السياسي برغم استمرار الاستقطاب العميق في البلاد والتدهور الأمني في شمال سيناء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 