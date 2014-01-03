فيتش تعدل توقعاتها الائتمانية لمصر إلى مستقرة من سلبية

3 يناير كانون الثاني (رويترز) - عدلت مؤسسة فيتش اليوم الجمعة توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى مستقرة من سلبية وأرجعت ذلك إلى المساعدات المالية من الكويت والسعودية والامارات.