مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بعائد أقل من الشهر الماضي

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار في مزاد اليوم الإثنين وإن متوسط العائد انخفض إلى 2.474 بالمئة.

وبلغ حجم عروض شراء السندات 1.37 مليار دولار وكانت الوزارة حددت حجم الإصدار عند 800 مليون دولار.

وفي 12 يناير كانون الثاني باعت مصر أذون بقيمة 1.07 لأجل عام بعائد 2.593 بالمئة.