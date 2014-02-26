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إعادة-رئيس البورصة المصرية يتوقع تداول السندات في البورصة في الربع/3

Wed Feb 26, 2014 7:13am GMT
 
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القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران اليوم الثلاثاء إنه يتوقع تداول السندات في البورصة في الربع الثالث من العام.

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.

وقال عمران خلال مؤتمر في القاهرة اليوم إنه يتوقع اتفاقا في النصف الأول من العام بين البنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين على نسبة السندات التي ستطرح في البورصة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق في القاهرة - تحرير عبد المنعم هيكل)
 