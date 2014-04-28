فرع جلوبال تليكوم في بنجلادش يصدر سندات بقيمة 300 مليون دولار

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت جلوبال تليكوم القابضة في مصر اليوم الاثنين إن شركة بنجلالينك ديجيتال للاتصالات المحدودة التابعة لها في بنجلادش أصدرت أول سندات دولية هناك.

وذكرت جلوبال تليكوم في بيان أن بنجلالينك المملوكة لها بالكامل قامت بتسعير سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 300 مليون دولار بكوبون 8.625 بالمئة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في السادس من مايو أيار 2014.

وقال البيان "تستحق السندات في مايو 2019 ومن المتوقع أن يتم تقييم السندات من قبل موديز بتصنيف بي1 ‭‭(B1)‬‬ ومن قبل ستاندرد آند بورز بي+ ‭‭(B+)‬‬."

وأضاف "تعتزم بنجلالينك استخدام صافي قيمة المتحصلات من الإصدار في سداد بعض من الديون القائمة وتمويل نفقاتها الرأسمالية."