مصر تحصل على قرض بقيمة 195 مليون دولار لتطوير محطة للكهرباء

القاهرة 29 أبريل نيسان (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء على قرض بقيمة 55 مليون دينار كويتي (195.52 مليون دولار) من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي مقره الكويت للمساعدة في تمويل تطوير محطة للكهرباء.

وأبلغ مسؤول بالحكومة رويترز في وقت سابق هذا الشهر ان مصر تحتاج الي 5 مليارات دولار على الاقل للاستثمار في شبكتها المتقادمة لتوليد الكهرباء.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري ان القرض من الصندوق العربي مخصص لمشروع في محطة كهرباء الوليدية في مدينة اسيوط بصعيد مصر.

ومحطات الكهرباء في مصر بحاجة ماسة الي الصيانة والتطوير. وقالت وزارة الكهرباء ان حوالي ربع محطات توليد الكهرباء في مصر وعددها 51 يزيد عمرها عن 20 عاما.

وهناك حاجة ايضا الي بناء محطات جديدة لتعزيز القدرة الانتاجية لتلبية استهلاك يتزايد بمعدلات سريعة في اكبر دولة سكانا في العالم العربي.