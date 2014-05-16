وزير: مصر قد تلجأ إلى سوق السندات بعد المرحلة الانتقالية

لندن 16 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الجمعة إن مصر لا تستبعد اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة لكن ليس قبل الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية على الأرجح.

وأبلغ دميان منتدى استثماريا في لندن "لا نستبعد الأمر لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية."

وقال "لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا."