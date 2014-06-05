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فيتش: تصنيفات مصر وتونس قد تكون عند أدنى نقطة

Thu Jun 5, 2014 9:32am GMT
 
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لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال محلل لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إن تحسنا في الآفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما.

وقال بول جامبل المدير لدى فيتش في مؤتمر صحفي "حدثت بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي .. ربما نكون عند أدنى نقطة في تصنيفات البلدين."

وتصنف فيتش مصر عند ‭‭-‬‬‭‭B‬‬ مع توقعات مستقرة وتونس عند ‭‭BB-‬‬ مع توقعات سلبية. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 