مقدمة 1-فيتش: تصنيفات مصر وتونس قد تكون عند "أدنى نقطة"

(لإضافة خلفية واقتباس)

من كارولاين كون

لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال محلل لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إن تحسنا في الآفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في كلا البلدين على مدى ثلاث سنوات منذ انتفاضات الربيع العربي إلى خفض التصنيفات.

وخفضت فيتش تصنيف تونس إلى ‭‭BB-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية العام الماضي لكنها رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة مع تصنيف ‭‭B-‬‬ في يناير كانون الثاني.

وقال بول جامبل المدير لدى فيتش في مؤتمر صحفي "حدثت بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي .. ربما نكون عند أدنى نقطة في تصنيفات البلدين."

وبحسب الجدول السنوي لتصنيفات فيتش يخضع تصنيف مصر للمراجعة في 27 يناير كانون الثاني وتنصيف تونس في 24 أكتوبر تشرين الأول.

وفاز عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش المصري بنسبة 97 بالمئة في انتخابات رئاسية جرت الأسبوع الماضي لكن نسبة المشاركة لم تزد على حوالي 47 بالمئة.

وأقرت تونس دستورا جديدا وتهدف إلى إجراء انتخابات هذا العام.

وتتوقع فيتش نموا نسبته 3.2 بالمئة لمصر هذا العام و3.5 بالمئة لتونس.