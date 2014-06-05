مقدمة 1-مصادر: مصر تدرس إصدار سندات دولية

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من شادية نصر الله

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤولان لرويترز إن وزارة المالية المصرية تدرس إمكانية إصدار أول سندات دولية لها منذ عام 2010 مع عودة الثقة للمستثمرين تدريجيا بعد القلاقل التي أعقبت ثورة 2011.

وقال مسؤول حكومي مطلع إن مصر بحثت مع بنوك إمكانية إصدار سندات دولية في حدود 750 مليون دولار إلى مليار دولار "في الوقت المناسب وعندما تكون هناك حاجة لتغطية عجز الميزانية."

وأكد مصدر ثان ذلك الأمر مضيفا أن إصدار السندات سيستهدف المستثمرين الخليجيين في المقام الأول. ولم يذكر المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر تفاصيل أخرى.

وبسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لم تدخل مصر سوق السندات الأجنبية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في أوائل 2011. لكن الثقة تنتعش ببطء بفضل مساعدات بمليارات الدولارات حصلت عليها القاهرة من دول خليجية حليفة.

وفاز عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش الذي أطاح العام الماضي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 95 بالمئة من الأصوات في انتخابات رئاسية جرت الأسبوع الماضي. ويحظى السيسي بدعم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتراجع عائد سندات سيادية مصرية بمليار دولار تستحق في 2020 إلى 4.73 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2010 مقارنة مع ذروة 11.07 بالمئة في يونيو حزيران 2013. وتكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من خطر التخلف عن السداد عند أدنى مستوياتها منذ منتصف 2011.