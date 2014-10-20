مقدمة 1-موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة

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دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.

لكن الوكالة أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند ‭‭Caa1‬‬ بما يقل درجة واحدة عن تصنيف ستاندرد آند بورز قائلة إن الأوضاع المالية للحكومة ما زالت ضعيفة للغاية.

وقالت موديز إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والإجراءات الرامية لزيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.

وقد يساهم رفع النظرة المستقبلية في إعادة الثقة بالاقتصاد الذي عصفت به اضطرابات سياسية أثرت سلبا على الاستثمار والسياحة خلال ما يقرب من أربع سنوات.

وذكرت موديز في بيان أن الاستفتاء على الدستور الذي أجري في يناير كانون الثاني وانتخابات الرئاسة في مايو أيار والانتخابات البرلمانية المحتمل إجراؤها في أوائل 2015 شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي وأدت إلى زيادة استقرار المؤسسات.

وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة. ونما الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير ارتفاعا من 2.5 بالمئة في الربع السابق بينما أظهرت مؤشرات اقتصادية لاحقة تسارع وتيرة النمو.

وقالت موديز "المستثمرون المحليون يبدون ثقتهم في التعافي الاقتصادي بمصر" مضيفة أن الطلب القوي من المستثمرين الأفراد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة كان برهانا على ثقة المستثمرين. وباعت مصر شهادات استثمار تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).