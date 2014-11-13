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مصر تصدر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو

Thu Nov 13, 2014 10:48am GMT
 
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القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو في 18 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال البنك إن العطاء سيعقد في 17 نوفمبر تشرين الثاني في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وستكون مفتوحا أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 