مصر تصدر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 650 مليون يورو في 18 نوفمبر تشرين الثاني.