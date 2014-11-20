مقدمة 1-البنك المركزي: مصر ستطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.75 مليار دولار

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القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 1.75 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في مزاد يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وتلجأ الحكومة بشكل أساسي إلى سوق المال المحلية لتمويل العجز العام منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أبعدت كثيرا من المستثمرين الأجانب عن البلاد.

وقال متعاملان بالبنوك المصرية إن الاصدار هو تجديد لاصدار قائم بالفعل من أذون الخزانة.

وطرحت مصر اخر اصدار مقوم بالدولار من أذون الخزانة في يونيو حزيران. وباعت يوم الاثنين ما قيمته 734.3 مليون يورو (919 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل عام بعد أن كان تعتزم في البداية بيع أذون بقيمة 650 مليون يورو. وبلغ متوسط العائد 1.894 في المئة.