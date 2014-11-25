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ملخص-موديز تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين

Tue Nov 25, 2014 8:11am GMT
 
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25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - موديز:

* تبقي على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان وتونس والبحرين بفعل تدهور الأوضاع المالية في ظل الاضطرابات الاجتماعية.

* تقول إن تصنيفات الأردن والمغرب مستقرة وميزانية البلدين ستستفيد من إصلاحات الدعم.

* تقول إن الاستقرار السياسي يمهد لتحسن النمو والأوضاع المالية العامة لمصر والمغرب وتونس.

* تقول إن التباطؤ الاقتصادي الحاد في الصين قد يؤثر على الدول كثيفة الاعتماد على تصدير النفط إلى الصين مثل سلطنة عمان والسعودية والكويت.

* تقول إن تحسن النمو الأمريكي قد يوفر أوضاعا اقتصادية إيجابية للدول التي تربطها علاقات تجارية بالولايات المتحدة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 