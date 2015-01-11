محافظ المركزي: مصر سددت 681 مليون دولار لنادي باريس في 5 يناير
القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الخامس من يناير كانون الثاني.
وأضاف رامز في اتصال هاتفي مع رويترز "سددنا 681 مليون دولار لنادي باريس يوم 5 يناير."
وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل ستة أشهر لنادي باريس.
وفي يوليو تموز الماضي سددت مصر 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس.
ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.
(إعداد إيهاب فاروق للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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