مقابلة-مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في أبريل
لندن 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة بوزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في ابريل نيسان وتأمل العودة لأسواق رأس المال الدولية بانتظام في السنوات القادمة مع سعيها لإعادة بناء أوضاع المالية العامة للبلاد.
وقالت حنان سالم المساعدة الأولى لوزير المالية للسياسات الكلية المالية والاقتصادية إن السندات المقومة بالدولار ستصدر على الأرجح على شريحتين.
وأضافت قولها "إننا نتطلع على الأرجح إلى تقسيم هذا الإصدار إلى شريحتين ... وننوي وضع منحنى للعائد ومن ثم قد تكون هناك شريحة مدتها عشر سنوات وشريحة أخرى مختلفة أطول أجلا."
وقالت حنان لرويترز في مقابلة أثناء مؤتمر عن الاستثمار في لندن "سيكون هذا إيذانا بعودة مصر إلى الأسواق الدولية بعد غياب استمر اربعة أعوام حتى الآن."
وتابعت كلامها قائلة "من المفيد دائما أن يكون لنا حضور متواصل في الأسواق الدولية ومن المفيد خلق السيولة ومؤشرات ديننا الخارجي منخفضة جدا ولذلك لدينا متسع لزيادة ديننا الخارجي." وقالت إن القاهرة ستحيط المستثمرين علما بخططها للاقتراض على الأجل المتوسط قبل الإصدار. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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