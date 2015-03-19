مصادر: البنك الأهلي المصري يجري محادثات لإصدار سندات دولارية

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الخميس إن البنك الأهلي المصري أقدم بنك تجاري في البلاد دعا بنوكا لتقديم عروض للقيام بأدوار ترتيب إصدار محتمل لسندات دولارية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات ليست علانية إنه إذا أبرم البنك صفقة بشأن هذا الإصدار فسوف يأتي في أعقاب عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية في الربع الثاني للعام بعد غياب دام خمسة أعوام.

وقال أحد المصدرين إن البنك الأهلي يبحث عن صفقة لإصدار بالحجم القياسي. وفيما يتعلق بالمقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المنخفضة مثل البنك الأهلي يكون الحجم القياسي للإصدار في العادة أكثر من 300 مليون دولار.