مقدمة 1-مصادر: البنك الأهلي المصري يجري محادثات لإصدار سندات دولارية

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دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الخميس إن البنك الأهلي المصري أقدم بنك تجاري في البلاد دعا بنوكا لتقديم عروض للقيام بأدوار ترتيب إصدار محتمل لسندات دولارية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات ليست علنية إنه إذا أبرم البنك صفقة بشأن هذا الإصدار فسوف يأتي في أعقاب عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية في الربع الثاني للعام بعد غياب دام خمسة أعوام.

وقال أحد المصدرين إن البنك الأهلي يبحث عن صفقة لإصدار بالحجم القياسي. وفيما يتعلق بالمقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المنخفضة مثل البنك الأهلي يكون الحجم القياسي للإصدار في العادة 300 مليون دولار فأكثر.

ولم يتسن على الفور محادثة البنك الأهلي لسؤاله التعقيب.

وتسعى الحكومة المصرية أيضا لتفويض بنوك لترتيب إصدار محتمل لسندات ودعت بنوك لتقديم عروض للقيام بأدوار ترتيب بحلول 17 من مارس أذار. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان لرويترز الشهر الماضي إن الإصدار ستصل قيمته إلى ملياري دولار.

ومن المتوقع أن يؤدي نجاح صفقة سندات سيادية إلى تشجيع بنوك وشركات مصرية - تواجه نقصا في العملة الصعبة وصعوبات في الاستفادة من أسواق الدين الدولية منذ عام 2011 - على القيام بإصدارات.