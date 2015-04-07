موديز ترفع تصنيفها لمصر الي ‭B3‬‭ ‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

سنغافورة 7 أبريل نيسان (رويترز) - رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الي (‭B3‬) من (‭Caa1‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز ان العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن اداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالاصلاح المالي والاقتصادي.

ورفعت موديز ايضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية الي (‭B2‬) من (‭B3‬) وسقف الودائع بالعملة الاجنبية الي (‭Caa1‬) من (‭Caa2‬) وسقف مخاطر العملة المحلية الي (‭Ba2‬) من (‭Ba3‬).

ولم يتأثر تصنيف (‭Aaa‬) للسندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز اليوم.