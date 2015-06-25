مصادر: بنك مصر يبحث مع بنوك الحصول على قرض دولاري لأجل 3 سنوات

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية اليوم الخميس إن بنك مصر ثاني أكبر بنوك مصر المملوكة للدولة دعا بنوكا للمنافسة على ترتيب قرض دولاري مجمع.

وقالت المصادر إن البنك يتطلع إلى قرض لأجل ثلاث سنوات ويسعى إلى رد البنوك بحلول نهاية يونيو حزيران.

وأضاف أحد المصادر أن من المتوقع أن يجمع البنك يجمع حوالي 300 مليون دولار.