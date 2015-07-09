حصري-مصدران: بنك مصر يطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار في السوق العالمية خلال 3 أشهر

القاهرة 9 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان إن بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد سيصدر سندات دولارية في السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار في غضون الثلاثة أشهر المقبلة لتعزيز موارده الدولارية.

وأضاف المصدران المطلعان على عملية الطرح لرويترز إن التفاوض جاري الآن مع المؤسسات الدولية التي ستروج لطرح السندات.

وأضافا أن البنك يسعى أيضا للحصول على قرض مشترك من بنوك دولية بقيمة 300 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ويعني ذلك أن بنك مصر يسعى لتعزيز موارده من العملة لصعبة بحوالي 800 مليون دولار.

ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد في بنك مصر للحصول على تعقيب.

ويأتي خروج بنك مصر للسوق العالمية لطرح سندات بعد أن باعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.

وقال أحد المصدرين لرويترز "السندات والقرض سيساعدان البنك في تعزيز موارده من العملة الصعبة لمقابلة الاحتياجات التمويلية للمشروعات المستقبلية في البلاد بالعملة الصعبة والناتجة من مؤتمر مصر المستقبل الذي عقد في مارس الماضي."