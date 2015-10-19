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وزير المالية: مصر سترجيء إصدارا ثانيا من السندات الدولية

Mon Oct 19, 2015 11:11am GMT
 
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القاهرة 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الاثنين إن بلاده سترجئ إصدارها الثاني من السندات الدولية والذي كان من المقرر طرحه في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وذكر وزير المالية على هامش مؤتمر "بعدما أعلنا نية الدخول حدثت بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 