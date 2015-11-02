مقدمة 1-بنك مصر يوقع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك في ديسمبر

(لإضافة تفاصيل وسياق)

من نادية الجويلي وأرشانا نارايانان

القاهرة/دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر لرويترز اليوم الاثنين إن مصرفه يتوقع أن تكتمل الشهر المقبل إجراءات الحصول على قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات سيستخدم في تعزيز الموارد الدولارية لثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البنك للاقتراض من بنوك عالمية منذ أن تعرضت البلاد لاضطرابات سياسية أوائل عام 2011.

وينضم البنك بذلك لعدد من الشركات والبنوك المصرية التي عادت إلى أسواق الائتمان بعد إصدار دولي لسندات سيادية في يونيو حزيران حيث تسعى الحكومة للحصول على العملة الأجنبية للمساعدة في تمويل التنمية الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال الإتربي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "سنوقع في ديسمبر اتفاق قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك لأجل 3 سنوات وبفائدة 3.2 في المئة."

وكان مصدران في القطاع المصرفي على دراية بالموضوع قالا لرويترز في وقت سابق إن البنك بدأ عملية التسويق لدى البنوك أمس الأحد.

وقال الإتربي "بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) البحريني يتولى إدارة القرض المجمع. الهدف من القرض تعزيز الموارد الدولارية للبنك."