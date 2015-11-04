إيديتا المصرية تسعى للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 13.7 مليون دولار

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها وافق على الحصول على تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بقيمة 110 ملايين جنيه (13.7 مليون دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بغرض الحصول على عملات أجنبية للمتطلبات التشغيلية اليومية.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم أن مجلس إدارتها سيدخل مع البنوك في مفاوضات للحصول على التسهيلات المطلوبة.

وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي ويقوم البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولار عن طريق طرحه في عطاءات على البنوك التجارية معطيا الأولوية لواردات السلع الاستراتيجية. ويبيع البنك حوالي 38 مليون دولار ثلاث مرات أسبوعيا.

وإيديتا من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتأسست في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وتمتلك إيديتا أربعة مصانع في بني سويف والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ونحو 24 خط إنتاج حاليا وستضيف خطين جديدين بنهاية هذا العام لتصل بالإنتاج إلى 140 ألف طن سنويا من 101 ألف طن في 2014.