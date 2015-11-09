ارتفاع طفيف لعائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات
القاهرة 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات ارتفاعا طفيفا في عطاء اليوم الاثنين.
وارتفع متوسط عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.167 بالمئة من 13.163 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني في حين زاد عائد السندات لأجل عشر سنوات قليلا أيضا إلى 15.373 بالمئة من 15.367 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
كان البنك المركزي طرح ثلاثة مليارات جنيه في عطاء السندات الخمسية و2.25 مليار جنيه في عطاء السندات العشرية وباعها بالكامل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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