زيادة طفيفة في عائدات سندات الخزانة المصرية أجل 18 شهرا و3و7 أعوام

القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 18 شهر وثلاثة وسبعة أعوام ارتفاعا طفيفا في مزاد اليوم الإثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون إلى 11.832 بالمئة من 11.811 بالمئة.

كما ارتفع متوسط العائد على السندات أجل ثلاث سنوات إلى 12.515 بالمئة من 12.482 بالمئة وارتفع متوسط العائد على السندات أجل سبع سنوات إلى 14.446 بالمئة من 14.431 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)