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استقرار عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

Sun Nov 29, 2015 11:15am GMT
 
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القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية المصرية استقرار عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر دون تغير يذكر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما تراجعا طفيفا إلى 11.195 بالمئة اليوم من 11.209 بالمئة في العطاء السابق يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت عوائد أذون الخزانة لأجل 273 يوما زيادة هامشية إلى 11.620 بالمئة من 11.619 بالمئة في العطاء المماثل يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 