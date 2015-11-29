استقرار عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية المصرية استقرار عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر دون تغير يذكر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما تراجعا طفيفا إلى 11.195 بالمئة اليوم من 11.209 بالمئة في العطاء السابق يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني.