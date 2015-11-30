زيادة عائدات سندات الخزانة المصرية أجل 18 شهرا و3 اعوام وتراجع فائدة 7 أعوام

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 18 شهر وثلاثة اعوام في حين تراجعت الفائدة على سندات سبعة أعوام في مزاد اليوم الإثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون -لأجل 18 شهرا- إلى 11.84 بالمئة من 11.832 بالمئة.