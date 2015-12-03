استقرار عائد أذون الخزانة المصرية دون تغير يذكر في عطاء اليوم

القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة المالية المصرية استقرار عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام دون تغير يذكر في عطاء اليوم الخميس.

وتراجع متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 182 يوما بشكل طفيف إلى 11.409 بالمئة اليوم من 11.41 بالمئة في العطاء السابق.