عائدات أذون الخزانة المصرية تنخفض قليلا في عطاء اليوم
القاهرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض عائدات أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.
وتراجع متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما بشكل طفيف إلى 11.190 بالمئة اليوم من 11.195 بالمئة في العطاء السابق في 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وهبط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما بشكل طفيف إلى 11.615 في المئة من 11.620 بالمئة في عطاء مماثل في 29 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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