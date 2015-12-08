مقدمة 1-مصر تتوقع 1.5 مليار دولار مساعدة بنهاية السنة

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من لين نويهض ومايكل جورجي

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم الثلاثاء إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية وإنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.

وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 -التي أطاحت بحسني مبارك الذي امتد حكمه 30 عاما- وابعدت السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.

وانخفض احتياطي النقد الاجنبي إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني رغم مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وعطل نقص العملة الأجنبية نشاط الاستيراد هذا العام وتعاني البلاد لتوفير إمدادات الطاقة التي تكلفها ما يتراوح بين 700 مليون ومليار دولار شهريا.

وذكرت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى "في غضون أيام" من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.

وساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في يونيو حزيران 2014 في حصولها على مساعدات دون فرض شروط محددة.