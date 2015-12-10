Wed 9 Aug 2017 | 0:10 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار

Thu Dec 10, 2015 9:10am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية.

وذكر البنك أن الموعد النهائي للاكتتاب في الإصدار هو 14 ديسمبر كانون الأول على أن تتم التسوية في اليوم التالي.

ويحل أجل استحقاق الأذون في 13 ديسمبر كانون الأول 2016 .

وأضاف البنك أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية وأن وكلاء الاكتتاب من البنوك المحلية. (تغطية صحفية نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 