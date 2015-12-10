المركزي المصري سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار
القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية.
وذكر البنك أن الموعد النهائي للاكتتاب في الإصدار هو 14 ديسمبر كانون الأول على أن تتم التسوية في اليوم التالي.
ويحل أجل استحقاق الأذون في 13 ديسمبر كانون الأول 2016 .
وأضاف البنك أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية وأن وكلاء الاكتتاب من البنوك المحلية. (تغطية صحفية نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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