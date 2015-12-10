تراجع طفيف لعائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر
القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في موقعها على الانترنت إن عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر تراجع تراجعا طفيفا في عطاء اليوم الخميس في حين استقر عائد الأذون لأجل عام دون تغير تقريبا.
ونزل متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 182 يوما بشكل طفيف إلى 11.399 بالمئة من 11.409 بالمئة في العطاء السابق يوم الثالث من ديسمبر كانون الأول.
واستقر عائد الأذون لأجل 364 يوما دون تغير يذكر عند 11.621 بالمئة من 11.619 بالمئة في العطاء المماثل يوم الثالث من ديسمبر كانون الأول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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