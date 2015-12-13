تراجع طفيف لعائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اظهرت بيانات البنك المركزي أن عائد أذون الخزانة لأجل ستة وتسعة أشهر تراجع بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد.

ونزل متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما بشكل طفيف إلى 11.186 في المئة من 11.190 في المئة في العطاء السابق يوم السادس من ديسمبر كانون الأول.