ارتفاع عائد سندات خزانة مصرية لأجل 18 شهرا و3 أعوام وتراجع عائد 7 سنوات

القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني ارتفاعا طفيفا لمتوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 18 شهر وثلاثة أعوام في حين تراجع العائد على السندات لأجل سبعة أعوام في مزاد اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا إلى ‭‭11.844‬‬ بالمئة من ‭‭11.84‬‬ بالمئة.