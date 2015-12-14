ارتفاع عائد سندات خزانة مصرية لأجل 18 شهرا و3 أعوام وتراجع عائد 7 سنوات
القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني ارتفاعا طفيفا لمتوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 18 شهر وثلاثة أعوام في حين تراجع العائد على السندات لأجل سبعة أعوام في مزاد اليوم الاثنين.
وارتفع متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا إلى 11.844 بالمئة من 11.84 بالمئة.
كما ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 12.521 بالمئة من 12.517 بالمئة ونزل متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.43 بالمئة من 14.437 بالمئة. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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