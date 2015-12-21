استقرار عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

القاهرة 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري استقرار العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط عائد السندات المصرية لأجل خمس سنوات ارتفاعا هامشيا إلى 13.174 بالمئة من 13.172 بالمئة في العطاء السابق يوم السابع من ديسمبر كانون الأول في حين انخفض عائد سندات العشر سنوات بشكل طفيف إلى 15.365 بالمئة من 15.373 بالمئة يوم السابع من ديسمبر كانون الأول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)