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عائد أذون الخزانة المصرية ينخفض قليلا في عطاء

Thu Dec 24, 2015 11:31am GMT
 
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القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 11.405 بالمئة من 11.487 بالمئة في العطاء السابق الذي أجري يوم 17 ديسمبر كانون الأول.

ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 11.607 بالمئة من 11.741 بالمئة في 17 ديسمبر كانون الأول. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 