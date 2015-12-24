عائد أذون الخزانة المصرية ينخفض قليلا في عطاء

القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 11.405 بالمئة من 11.487 بالمئة في العطاء السابق الذي أجري يوم 17 ديسمبر كانون الأول.