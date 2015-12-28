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مصرفيون: العائد على السندات المصرية سيرتفع 20 نقطة أساس على الأكثر

Mon Dec 28, 2015 10:43am GMT
 
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القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرفيون إن من المتوقع أن يرتفع العائد على السندات المصرية لآجال 18 شهرا وثلاثة وسبعة أعوام بما لا يزيد عن 20 نقطة أساس في مزاد اليوم الاثنين بعد أربعة أيام من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.

والمزاد هو الأول منذ أن رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس 50 نقطة أساس مستندة إلى الضغوط التضخمية مما أدى إلى توقعات بارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 