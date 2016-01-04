ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط عائد السندات المصرية لأجل خمس سنوات إلى 13.426 بالمئة من 13.174 بالمئة في العطاء السابق يوم 21 ديسمبر كانون الأول كما زاد عائد سندات العشر سنوات إلى 15.556 بالمئة من 15.365 بالمئة في 21 ديسمبر كانون الأول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)